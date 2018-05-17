Политика / Власть

Голикова: «Я благодарна аудиторам и коллективу Счетной палаты»

Фрагмент выступления кандидата в вице-премьеры в Государственной думе

17.05.18
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89097171767
11:30 17.05.2018
Все правильно сказала.
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