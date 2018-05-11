Афиша на выходные: «Остров собак», «Лицо» и фотобиеннале
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Пушкинском музее представляет собрание американца Томаса Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан. Она названа в честь родного города Рембрандта и представляет восемь десятков картин великого голландца и его соотечественников и современников.
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Новая анимационная притча Уэса Андерсона «Остров собак», получившая «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за режиссуру
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Фильм «Лицо» Малгожаты Шумовской. Шумовска сняла картину-пастиш остросоциальной направленности, высмеивающую католический фундаментализм, становление капитализма и просто человеческую природу. Как и «Остров собак», «Лицо» было впервые показано в феврале на Берлинском кинофестивале, где удостоилось Гран-при жюри
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В ММОМА проходит выставка-спектакль «Генеральная репетиция». Она собрала 200 работ мировых звезд современного искусства
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Фильм «Мстители: Война бесконечности» студии Disney вышел в прокат в начале мая и поставил рекорд кассовых поступлений за первый же уикенд показа – собрал почти 1 млрд руб.
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«Знаешь, мама, где я был?» – полнометражный мультфильм Лео Габриадзе, снятый по рассказам его отца, художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе
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Выставка «Пражские сказки» в «Мультимедиа арт музее» позволяет увидеть романтическую и поэтическую Прагу глазами Павла Пепперштейна. В музее представлены акварели и коллажи художника
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В Центральном Манеже проходит одна из трех выставок «Фотобиеннале-2018», которую проводит «Мультимедиа арт музей». Экспозиция объединяет восемь самостоятельных проектов российских и зарубежных авторов
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