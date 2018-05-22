Стиль жизни / Досуг

В Туле переделали завод микрофонов в «творческий кластер»

Это совместный проект «Ростеха», Тульской области и миллиардера Михаила Шелкова
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