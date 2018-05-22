В Туле переделали завод микрофонов в «творческий кластер»

Евгений Разумный / Ведомости

Новая «Октава» занимает пять этажей на месте заброшенных цехов. На первых двух расположены общедоступные зоны, на третьем будет открыт учебный центр, где сотрудники оборонных предприятий cмогут пройти курсы по разным специальностям в гражданской сфере. Четвертый этаж отдан под офисы. Пятый – под ресторан

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