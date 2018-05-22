В Туле переделали завод микрофонов в «творческий кластер»
Это совместный проект «Ростеха», Тульской области и миллиардера Михаила Шелкова
В центре Тулы на месте заброшенных цехов завода микрофонов «Октава» появился, как его называют создатели, «творческий индустриальный кластер». Это городское пространство с кафе, библиотекой, обучающими классами, лекторием и выставочными залами
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«Октава» – знаменитый советский завод микрофонов. В 1961 г. именно в микрофон его производства Юрий Гагарин сказал свое «Поехали!», а современным оборудованием завода для записи альбомов пользуются западные музыканты. Например, Radiohead и U2
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Сейчас завод находится под управлением «Ростеха». Производство микрофонов теперь занимает меньше места и высвободившиеся территории были переформатированы
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Новая «Октава» занимает пять этажей на месте заброшенных цехов. На первых двух расположены общедоступные зоны, на третьем будет открыт учебный центр, где сотрудники оборонных предприятий cмогут пройти курсы по разным специальностям в гражданской сфере. Четвертый этаж отдан под офисы. Пятый – под ресторан
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Большую часть второго этажа занимает Музей станка, который его создатели хотят сделать главной достопримечательностью не только «Октавы», но и Тулы
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Музей мультимедийный и похож не столько на собрание экспонатов, сколько на спектакль с участием зрителей
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Рассказы о промышленных достижениях России сменяются лирическими фрагментами - актеры московских театров читают отрывки из художественных произведений или фрагменты дневников рабочих
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Есть звуковая инсталляция из шумов работающих цехов, станков, машин и другой техники. Получается эффект присутствия на заводе
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Изображения, сопровождающие экскурсию, проецируются на 3D-экраны
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Один из экспонатов – станок, уже снятый с производства
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«Линия времени» с датами технологической истории России
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В фойе «Октавы» сейчас проходит выставка с фотографиями разрушенных цехов перед реконструкцией
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Летняя веранда на втором этаже
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Есть цех, оснащенный 3D-принтерами, лазерными, фрезерными и токарными станками
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Всех желающих обучают работе на станках. Также оборудование можно взять в аренду и, например, изготовить фирменную продукцию небольшим тиражом
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В научно-технической библиотеке собраны не только книги. Можно поработать на профессиональных графических и технических компьютерных программах
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Соглашение о реконструкции «Октавы» было подписано в 2016 г. губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и заместителем председателя совета директоров«ВСМПО-Ависма» Михаилом Шелковым
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Шелков стал основным инвестором, он вложил в проект около миллиарда рублей
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Сотрудники «Октавы» надеются, что вокруг завода сформируется творческое пространство
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Авторами проекта сотрудники «Октавы» называют лучших урбанистов и экспертов по городскому программированию
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