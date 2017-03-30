Российские фигуристы Тарасова и Морозов заняли 3-е место на чемпионате мира

Фигуристы, выступающие от России, Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали бронзу в парном катании на чемпионате мира в Хельсинки.

За прокат судьи начислили им 139,66 балла. Суммарно они набрали 219,03. На первом месте оказалась китайская пара Суй Вэньцзин/Хань Цун (232,06), на втором - немецкий дуэт Алена Савченко/Брюно Массо (230,30).

Другая российская пара - Ксения Столбова и Федор Климов вошли в топ-10, завоевав 5-е место (206,72), а Наталья Забияко и Александр Энберт стали 12-ми (192,54).