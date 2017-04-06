Определены тройки признанных и молодых лидеров российского современного искусства

Организованный в прошлом году проект InArt представил свой рейтинг современных российских художников, назвав его «первым объективным». Поскольку, как объясняет InArt, рейтинг был «построен на методологии, включающей количественные и качественные показатели, которые влияют на значимость художника». При составлении рейтинга учитывались данные более 800 человек.

Свою версию топ-100 молодых (до 35 лет) и отдельно – признанных авторов InArt обещает опубликовать на собственном сайте. Пока информация дана о первых тройках в каждой категории, и результаты «первого объективного» ничем не отличаются от других рейтингов, которые составляют, например, различные специальные издания, опираясь на результаты аукционных продаж или на частоту цитирования в прессе.

Тройки лидеров среди молодых авторов составили Татьяна Ахметгалиева, Евгений Антуфьев и Саша Пирогова. Все они были награждены премиями в области современного искусства в молодежных номинациях. Первая тройка признанных авторов - Илья и Эмилия Кабаковы, Эрик Булатов и группа АЕС+Ф – также никого не удивила. Кабаковы и Булатов – давно признанные классики, АЕСы чаще других принимают участие в международных выставках.