«Урал» обыграл «Томь» в матче РФПЛ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» обыграл томскую «Томь» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота «Томи» забил полузащитник Эрик Бикфалви на 40-й минуте.

На данном этапе «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата (29 очков), «Томь» расположилась на последней 16-й строчке (13 очков).

В следующем туре «Томь» 22 апреля примет у себя «Оренбург», «Урал» днем ранее сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».