«Арсенал» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3

Тульский футбольный клуб «Арсенал» проиграл московскому «Локомотиву» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы в ворота «Арсенала» забили полузащитник Мануэл Фернандеш на 53-й минуте матча и нападающие Майкон Маркес Битенкурт на 74-й и Ари на 76-й минуте.

На данном этапе «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (34 очка), «Арсенал» расположился на 15-й строчке (18 очков).

В следующем туре «Локомотив» 22 апреля примет у себя пермский «Амкар», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».