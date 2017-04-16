«Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота «Зенита» забили полузащитники Квинси Промес на 21-й минуте матча и Александр Самедов на 80-й. Голом в составе петербургской команды отличился нападающий Артем Дзюба на 66-й минуте.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (54 очка), «Зенит» занимает 3-е место (43 очка).

В следующем туре «Зенит» 21 апреля примет у себя екатеринбургский «Урал», «Спартак» на следующий день сыграет на выезде с «Ростовом».