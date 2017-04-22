CAS дисквалифицировал на четыре года российского спринтера Хютте

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российского спринтера Александра Хютте за нарушение антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Хютте признан виновным в нарушении следующих пунктов антидопинговых правил: п. 32.2 (а) (наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена), п. 32.2 (б) (попытка применения запрещенной субстанции), п. 32.2 (с) (уклонение от сдачи пробы)», — говорится в сообщении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Срок дисквалификации будет считаться со дня временного отстранения 5 августа 2015 г. и закончится 6 августа 2019 г. Все результаты, показанные Хютте с 22 мая по 4 августа 2015 г., аннулированы.