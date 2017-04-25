Элтон Джон отменил 9 концертов из-за опасной для жизни инфекции

Певец Элтон Джон вынужден был отменить серию концертов из-за «редкой и потенциально опасной для жизни» бактериальной инфекции, сообщает BBC со ссылкой на заявление его менеджера. Речь идет о 9 концертах в Лас-Вегасе (Невада) и Калифорнии, планировавшиеся в ближайшие две недели.

Недомогание певец почувствовал, возвращаясь из Чили после турне по Южной Америке, пишет Vatiety. По возвращении в Великобританию Элтон Джон был помещен в палату интенсивной терапии, где провел два дня. Сейчас он уже находится дома. По данным издания, он был выписан 22 апреля. Следующий концерт певец планирует дать 3 июня в британском Туикенеме.

Гастрольный график 70-летнего певца на 2017 г. включает в себя 19 стран, в том числе Россию, где он даст единственный концерт 14 декабря в московском Crocus City Hall, напоминает ТАСС.