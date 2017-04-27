Красную площадь закроют для посетителей с 4 по 9 мая из-за подготовки к параду

Красная площадь будет закрыта для посещения с 4 по 9 мая, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

В ФСО пояснили, что это связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мавзолей Ленина на Красной площади уже закрыт для посетителей с 23 апреля, он откроется после 15 мая, сообщал ранее ЦОС ФСО.

Ограничение в эти дни также действует и для туристов на территории Кремля. В частности, по 9 мая включительно будет закрыт выход посетителей Московского Кремля в сторону Красной площади через Спасские ворота. Это связано как с предстоящими праздничными мероприятиями, так и с продолжением работ по благоустройству территории Кремля.