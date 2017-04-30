«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1

В столичном дерби «Спартак» обыграл ЦСКА. Матч 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги проходил на домашней арене ЦСКА и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Голы в ворота ЦСКА забили нападающий Соуза да Силва Луис Адриано на 32-й минуте матча и полузащитник Денис Глушаков на 51-й. Мяч в ворота «Спартака» забросил защитник Алексей Березуцкий на 45-й минуте.

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (60 очков), ЦСКА занимает второе место (50 очков). Победа позволила «Спартаку» увеличить разрыв до 10 очков.

В следующем туре «Спартак» 6 мая примет у себя томскую «Томь», ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с пермским «Амкаром».