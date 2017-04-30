«Ростов» обыграл «Амкар» со счетом 1:0

Футбольный клуб «Ростов» обыграл пермский «Амкар» в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота пермской команды забил нападающий Александр Бухаров на 57-й минуте матча.

На данном этапе «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (42 очка), «Амкар» расположился на 9-й строчке (34 очка).

В следующем туре «Амкар» 6 мая примет у себя московский ЦСКА, «Ростов» в этот же день сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».