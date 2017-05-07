«Оренбург» обыграл «Краснодар» в матче РФПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Краснодар» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на оренбургском стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота краснодарцев забил нападающий Элгуджа Лобжанидзе на 49-й минуте матча.

На данном этапе «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (45 очков). Отставание от санкт-петербургского «Зенита» составляет 7 очков. «Оренбург» расположился на 13-й строчке (26 очков).

В следующем туре «Краснодар» 12 мая примет у себя екатеринбургский «Урал», «Оренбург» днем позже сыграет на выезде с московским «Локомотивом».