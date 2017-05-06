ЦСКА обыграл «Амкар» со счетом 2:0

Московский клуб ЦСКА обыграл пермский «Амкар» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы в ворота пермской команды забили нападающий Федор Чалов на 60-й минуте матча и полузащитник Бибарс Натхо на 65-й.

На данном этапе ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (53 очка). Отставание от «Спартака» составляет 7 очков. «Амкар» расположился на 9-й строчке (34 очка).

В следующем туре ЦСКА 13 мая примет у себя тульский «Арсенал», «Амкар» в этот же день сыграет дома с московским «Спартаком».