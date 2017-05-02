«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу
В финале турнира московская команда обыграла «Урал» со счетом 2:0
Московский футбольный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка России-2016/17. В финале турнира столичный клуб одержал победу над «Уралом» (Екатеринбург). На фото: игроки «Локомотива» во время церемонии награждения
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Первый мяч в ворота «Урала» на 76-й минуте отправил Игорь Денисов (в центре)
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Автором второго гола стал Алексей Миранчук (на фото в центре)
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Одним из самых ярких эпизодов игры стала массовая драка футболистов в конце матча, за которую четырех спортсменов наказали красными карточками: поле покинули игроки «Локомотива» Ари (на фото в центре) и Джефферсон Фарфан и игроки «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян
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После сегодняшней победы «Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА. В прошлый раз железнодорожники выигрывали Кубок в 2015 г.
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Тренер «Локомотива» Юрий Семин стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков России как главный тренер
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Матч проходил в Сочи на стадионе "Фишт"
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Болельщики "Урала" во время трансляции финального матча в Екатеринбурге
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