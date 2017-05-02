«Локомотив» выиграл Кубок России по футболу

Пресс-служба ФК «Локомотив»

После сегодняшней победы «Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России, сравнявшись по этому показателю с ЦСКА. В прошлый раз железнодорожники выигрывали Кубок в 2015 г.

5/8