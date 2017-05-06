«Арсенал» обыграл «Ростов» в матче РФПЛ

Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота «Ростова» забил полузащитник Никита Бурмистров на 37-й минуте матча.

На данном этапе «Ростов» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (42 очка), «Арсенал» расположился на 13-м месте (24 очка).

В следующем туре «Ростов» 13 мая примет у себя казанский «Рубин», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с московским ЦСКА.