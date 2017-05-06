«Спартак» обыграл «Томь» в домашнем матче

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл томскую «Томь» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице на стадионе «Открытие арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в ворота томской команды забил полузащитник Куинси Антон Промес на 15-й минуте матча (пенальти).

На данном этапе «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (63 очка). Разрыв с ЦСКА составляет 10 очков. «Томь» расположилась на последней - 16-й - строчке (14 очков).

В следующем туре «Спартак» 13 мая сыграет на выезде с пермским «Амкаром», «Томь» в этот же день встретится в гостях с грозненским «Тереком».