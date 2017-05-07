«Рубин» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Уфу» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в ворота «Уфы» забил полузащитник Мийо Цакташ на 37-й минуте матча (пенальти) и на 53-й. Единственный мяч в ворота «Рубина» забросил полузащитник Дмитрий Стоцкий на 19-й минуте.

На данном этапе «Уфа» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата (36 очков), «Рубин» расположился на 8-й строчке (35 очков).

В следующем туре «Уфа» 13 мая примет у себя махачкалинский «Анжи», «Рубин» в этот же день сыграет на выезде с «Ростовом».