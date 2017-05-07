«Спартак» досрочно стал чемпионом России по футболу

В Санкт-Петербурге завершился матч «Зенита» с грозненским «Тереком». В 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» уступил «Тереку» со счетом 0:1. Поражение петербургской команды позволило «Спартаку» досрочно выиграть чемпионат России по футболу.

Единственный гол в ворота «Зенита» сегодня забил нападающий Вье Аблае Мбенг на 65-й минуте матча.

На данном этапе у «Зенита», который занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата, 52 очка, отставание от «Спартака» составляет 11 очков. ЦСКА, который находится на 2-м месте, отстает от лидера на 10 очков (53 очка). «Терек» расположился на 5-й строчке (42 очка).

В следующем туре «Терек» 13 мая примет у себя томскую «Томь», «Зенит» днем ранее сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов».