Депутаты хотят ограничить количество животных в квартире

Принятие Думой закона об ответственном обращении с животными станет причиной введения подзаконного акта, определяющего предельно допустимую численность животных в жилом помещении, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.

Законопроект об ответственном обращении с животными был одобрен депутатами в первом чтении еще в 2011 г.

«У нас появляется подзаконный акт после принятия закона, это нормы содержания животных, которые должны будут разработать ветеринарные службы. Должен быть на животного установлен норматив по площади, который необходим ему для нормальных условий содержания и который позволит определить предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении», — пояснил Панов.