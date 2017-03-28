Владельцев собак заставят убирать за питомцами с помощью штрафов

Правительство предлагает ввести штрафы для граждан и юридических лиц, нарушивших правила выгула домашних животных. Подготовленные поправки ко второму чтению проекта закона «Об ответственном обращении с животными» опубликованы на сайте правительства.

В частности, поправки предусматривают, что выгул (выпас) домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан и других животных. Ответственное лицо обязано «вести животное на поводке при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, на детских и спортивных площадках».

Кроме того, следует «не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных – в случае загрязнения мест и территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних животных ответственные лица обязаны обеспечить их незамедлительную уборку».

Нарушение требований обращения с животными, их содержания или выгула (выпаса) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 руб.; на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб.; на юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без таковой, говорится в поправках.

Повторное совершение такого правонарушения в течение года наказывается штрафом: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб.; для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.; на юридических лиц – от 700 000 до 1 млн руб. с конфискацией животных или без таковой.

Поправки предусматривают наказание и за жестокое обращение с животными: штраф для граждан составит от 5000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без таковой.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.