МЧС предупредило о грозе с дождем и ветром в Москве

В ближайшие часы в Москве местами ожидается гроза с дождем и ветром с порывами до 15 м/с, сообщили в столичном управлении МЧС России.

Во время непогоды возможны повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также повреждение молниями объектов, не защищенных громоотводом.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, по возможности парковать автомобили в гараж или хотя бы вдали от деревьев.