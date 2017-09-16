ЦСКА обыграл «Ростов» со счетом 2:0

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в столице и завершилась со счетом 2:0.

Голы в ворота «Ростова» забили защитник Василий Березуцкий на 30-й минуте матча и нападающий Витиньо на 68-й.

На данном этапе ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (19 очков), «Ростов» расположился на 5-й строчке (16 очков).

В следующем туре «Ростов» 24 сентября примет у себя московский «Локомотив», ЦСКА днем ранее сыграет на выезде со столичным «Динамо».