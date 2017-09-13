«Спартак» и ЦСКА оказались в лидерах по цене билетов на Лигу чемпионов

Самый дорогой билет на матч второго тура, в котором футболисты «Спартака» сыграют на своем поле с «Ливерпулем», обойдется в 584 евро
Максим Стулов / Ведомости
Испанское издание Marca опубликовало рейтинг футбольных клубов, которые принимаю участие в групповом этапе Лиги чемпионов UEFА, по цене на самые дешевые и дорогие билеты на первые домашние матчи турнира.
Среди лидеров по стоимости самых дорогих билетов оказались российские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА. Они делят между собой второе место. Так, самый дорогой билет на матч второго тура, в котором футболисты «Спартака» сыграют на своем поле с «Ливерпулем», обойдется в 584 евро. По аналогичной цене продается самый дорогой билет на матч ЦСКА с «Манчестер Юнайтед», который также состоится в рамках второго тура, отмечает издание «Чемпионат.com».
На первом месте в рейтинге оказался парижский «ПСЖ», цена на самые дорогие билеты которого на матч против «Баварии» составляет 1492 евро.
В среду в Словении сыграют основные составы словенского «Марибора» и московского «Спартака». Матч начнется в 21.45 мск. «Спартак» является фаворитом этого матча, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill, сообщает «Интерфакс». Коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,91, на успех «Марибора» – 4,33 (на ничью – 3,30).
9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры
Андрей Гордеев / Ведомости
Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги Washington Capitals Александр Овечкин станет лицом сети пиццерий Papa John’s в России, выяснили «Ведомости». У него уже есть похожий контракт с банком «Открытие». Также у Овечкина в разное время были рекламные и спонсорские договоренности с Nike, Gatorade, Bauer. Доходы Овечкина за сезон 2016-2017 Forbes оценил в $14 млн
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Kostas Lymperopoulos/ ZUMA / TASS
Нападающий клуба НХЛ Pittsburg Евгений Малкин заработал в сезоне 2016-2017 г. $9,5 млн. Хоккеист сотрудничает с Procter & Gamble - на Олимпиаде 2014 г. в Сочи он был послом бренда Head & Shoulders. Недавно Малкин выпустил собственную линию одежды, лицом которой он и является
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Harry How / GETTY IMAGES / NORTH AMERICA / AFP
Доход вратаря клуба НХЛ Colambus Сергея Бобровского - $8,5 млн. О спонсорах или значимых рекламных контрактах широкой публике не известно
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OLGA MALTSEVA / AFP
Заработок нападающего «Зенита» Александра Кокорина оценивается в $4 млн. О личных рекламных или спонсорских контрактах футболиста нет данных. В Instagram футболиста то и дело мелькают бренды и хештеги спонсоров «Зенита» - топливо «Газпром нефти» G-Drive и логотип Nike на экипировке
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Евгений Разумный / Ведомости
Доход вратаря ЦСКА и национальной сборной России Игоря Акинфеева Forbes оценил в $3,2 млн. Данных о каких-либо крупных спонсорских контрактах голкипера также нет
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Николаев Александр / Интерпресс / ТАСС
Годовой заработок фигуриста Евгения Плющенко оценивается также в $3,2 млн. Первый рекламный контракт спортсмена запомнился всем - в начале 2000-х двукратный олимпийский чемпион рекламировал чупа-чупс. Он делал это, потому что он сладкоежка, объяснял Плющенко в одном из интервью
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Wang Ying / Imago / TASS
В этом году заработок Марии Шараповой оценили всего в $3 млн. У теннисистки контракты с Porsche, Head, Evian и другими брендами. С 2005 г. она сотрудничает с Nike, рассказывала Шарапова в интервью «Ведомостям». Вместе с Nike она создает линейку женской теннисной экипировки Maria Sharapov. Часовой бренд Tag Heuer не стал продлевать контракт со спортсменкой после допингового скандала. Но у теннисистки есть и собственная конфетная марка – Sugarpova
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Максим Стулов / Ведомости
Многократный чемпион по смешанным единоборствам Федор Емельяненко за год заработал $2 млн. По данным издания, в 2000-е в Японии боец рекламировал рингтоны и мелодии вместо гудков, позже сотрудничал с Toyota. В Корее он продвигал Snickers и мед. В России Емельяненко снялся в ролике для оренбургского спортклуба «Боец», рекламировал микроавтобус Mercedes и «Ударные вклады» Евросиб банка (в 2014-м его лишили лицензии). В разное время сотрудничал с компаниями «Мортон», «Евраз», «Металлоинвест», Summa group, рекламировал спортивное питание Sport Victory Nutrition, одежду Affliction, Forward, «Северный десант» и прочие бренды, уточняет Forbes
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Максим Стулов / Ведомости
Доход шахматиста Сергея Карякина оценивается в $600 000. В марте стало известно, что гроссмейстер станет лицом рекламной кампании «Открытия». Генеральный спонсор Карякина – «ВСМПО-Ависма», среди других спонсоров – ГК «Основа», «Лаборатория Касперского», уточнял в марте 2017 г. «Ведомостям» менеджер шахматиста. Тогда он говорил, что готовятся контракты с крупной нефтяной и крупной букмекерской компаниями, которые он не назвал