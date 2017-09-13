«Спартак» и ЦСКА оказались в лидерах по цене билетов на Лигу чемпионов

Самый дорогой билет на матч второго тура, в котором футболисты «Спартака» сыграют на своем поле с «Ливерпулем», обойдется в 584 евро Максим Стулов / Ведомости

Испанское издание Marca опубликовало рейтинг футбольных клубов, которые принимаю участие в групповом этапе Лиги чемпионов UEFА, по цене на самые дешевые и дорогие билеты на первые домашние матчи турнира.

Среди лидеров по стоимости самых дорогих билетов оказались российские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА. Они делят между собой второе место. Так, самый дорогой билет на матч второго тура, в котором футболисты «Спартака» сыграют на своем поле с «Ливерпулем», обойдется в 584 евро. По аналогичной цене продается самый дорогой билет на матч ЦСКА с «Манчестер Юнайтед», который также состоится в рамках второго тура, отмечает издание «Чемпионат.com».

На первом месте в рейтинге оказался парижский «ПСЖ», цена на самые дорогие билеты которого на матч против «Баварии» составляет 1492 евро.

В среду в Словении сыграют основные составы словенского «Марибора» и московского «Спартака». Матч начнется в 21.45 мск. «Спартак» является фаворитом этого матча, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill, сообщает «Интерфакс». Коэффициент на победу «Спартака» составляет 1,91, на успех «Марибора» – 4,33 (на ничью – 3,30).

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