«Краснодар» обыграл «Анжи» со счетом 5:1

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Махачкале и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Голы в ворота махачкалинской команды забили нападающий Федор Смолов на 40-й минуте матча и полузащитники Виктор Классон на 55-й, Вандерсон Вамберто на 67-й и 72-й и Торнике Окриашвили на 79-й. Голом в составе «Анжи» отличился защитник Владимир Полуяхтов на 77-й минуте.

На данном этапе «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (21 очко), «Анжи» расположился на 14-й строчке (7 очков).

В следующем туре «Краснодар» 24 сентября примет у себя санкт-петербургский «Зенит», «Анжи» днем ранее сыграет на выезде с московским «Спартаком».