Синоптики предостерегли москвичей о приближении второй волны дождей

Росгидромет сообщает в субботу, что вторая волна дождей начнется в столичном регионе в ночь на понедельник. Об этом пишет «Интерфакс».

В ночь на 9 октября в Москве должно выпасть до 9 мм, днем в понедельник - до 5 мм осадков. Прирост осадков во вторник составит еще 8 мм.

В общей сложности за два дня в столице может выпасть до 22 мм осадков, или около 37% месячной нормы. Вероятность такого прогноза Росгидромет оценивает в 75-85%.

Первая волна дождей уже завершилась, говорят синоптики. По предварительным данным Росгидромета, в субботу в Москве ожидается небольшой дождь (до 1 мм осадков). Температура воздуха при этом будет не выше 10 градусов при ветре с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье в Москве ожидается сухая погода при температуре до 10-12 градусов.