Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Гидрометцентр России сообщил в четверг, что дожди в Москве будут идти еще два дня. Об этом информирует «Интерфакс».

На данный момент в российской столице менее чем за 36 часов выпало 13 мм осадков. По словам собеседника агентства, это составляет примерно 22% месячной нормы. В октябре она находится на уровне 59 мм.

В ночь на пятницу прирост осадков составит до 2 мм, днем 6 октября - до 10 мм. В субботу в столице может выпасть около 3 мм осадков.

В ближайшую ночь в Москве похолодает до 5-7 градусов, днем температура воздуха поднимется до 9-11 градусов.

Ранее в четверг в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столичных автомобилистов предостерегли от поездок по городу на личном транспорте из-за непогоды, писало «РИА Новости». В ЦОДД указывали, что из-за дождя, тумана и ограниченной видимости загруженность московских дорог может достичь 9 баллов.