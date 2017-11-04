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Netflix отказался снимать сериал «Карточный домик» с участием Кевина Спейси

Американская компания Netflix отказалась участвовать в производстве сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли, пишет газета Hill со ссылкой на официальное заявление. Ранее Спейси обвинили в сексуальных домогательствах.

Кроме того, Netflix не будет выпускать фильм «Гор» с участием Спейси, который является продюсером картины и исполняет в ней главную роль.

При этом компания продолжит сотрудничать с Media Rights Capital и обсудит с ней «дальнейший путь, связанный с сериалом» «Карточный домик».

Сериал «Карточный домик» вышел в 2013 г., по сюжету его действие происходит в Вашингтоне. Спейси исполняет роль конгрессмена Фрэнка Андервуда, который в кратчайшие сроки нечестным путем становится президентом США.