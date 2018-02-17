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Режиссер «Довлатова» на Берлинале выступил в защиту Кирилла Серебренникова

Алексей Герман-младший на Берлинском кинофестивале выступил в защиту режиссера Кирилла Серебренникова и опроверг наличие в России «тотальной цензуры». На Берлинале Герман-младший представил свой фильм «Довлатов».

«Есть представление, что Россия – это Северная Корея, но это не так. <…> Да, существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят. Например, судьба Кирилла Серебренникова, я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен и неоднократно об этом говорил», – цитирует режиссера «Интерфакс».

Герман-младший заявил, что если бы в России была тотальная цензура, как в СССР, то фильм «Довлатов» не был бы снят.

В фильме изображены несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова. Действие происходит в Ленинграде в ноябре 1971 г., за год до отъезда писателя в Таллин. Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный. В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

Режиссер Кирилл Серебренников с 23 августа 2017 г. находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества.