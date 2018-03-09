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В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры

В южнокорейском Пхенчхане открылись Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 9 по 18 марта. На них будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта, примут участие 567 спортсменов из 48 стран.

На Паралимпиаде-2018 выступят 33 российских спортсмена. Они выступят под нейтральным флагом, потому что Паралимпийский комитет России дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил.

Международный паралимпийский комитет отстранил Россию от участия в Паралимпиаде в 2016 г. В прошлых Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские спортсмены не принимали участия.

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