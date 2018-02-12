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Zasport стал официальным экипировщиком российских паралимпийцев

Компания Zasport стала официальным экипировщиком российских спортсменов на Паралимпийских играх, рассказала ТАСС руководитель компании Анастасия Задорина. По ее словам, в компанию обратились представители Паралимпийского комитета России с просьбой помочь с экипировкой атлетов.

«Нашей команде не привыкать работать в экстремально сжатые сроки, и мы готовы обеспечить формой российских паралимпийцев», – добавила она.

Как сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердил эскизы экипировки российских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане.

1 февраля ПКР утвердил состав делегации на Паралимпиаду в количестве 79 человек, в том числе 40 спортсменов. Спортсмены отметили, что «никогда не употребляли допинг, мы только за честную борьбу».

В сентябре 2017 г. МПК отказался восстановить в организации ПКР, лишившийся членства в 2016 г., и российские паралимпийцы лишились права принимать участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в составе сборной. В декабре МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под паралимпийским флагом в четырех дисциплинах зимних Олимпиад: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

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