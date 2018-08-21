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Шарапова вернулась в список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes

Теннисистка Мария Шарапова вернулась в список самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes. Он опубликован на сайте журнала. В этом году спортсменка заняла пятое место, издание оценило ее годовой доход в $10,5 млн.

Шарапова входила в рейтинг высокооплачиваемых спортсменок Forbes с 2005 г. Однако она не попала в него в 2017 г. из-за того, что ее доходы начали падать после допингового скандала. Спортсменка была дисквалифицирована за употребление мельдония, что привело к потере многих спонсорских контрактов, например с American Express и Avon. Доходы Шараповой пока не достигли прежнего уровня: в 2016 г. она занимала вторую строчку в рейтинге Forbes с доходом в $21,9 млн. В 2015 г. спортсменка даже возглавила этот рейтинг – в том году она заработала $29,7 млн, подсчитал журнал.

Тогда же спортсменка входила еще в рейтинг журнала самых высокооплачиваемых спортсменов мира, в который входит 100 человек. В 2016 г. она была единственной россиянкой в этом списке. Однако в этом году ее снова не оказалось в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Список самых высокооплачиваемых спортсменок Forbes возглавила третий год подряд теннисистка Серена Уильямс. Она делала перерыв в карьере из-за рождения дочери, однако ее доход до сих пор самый высокий среди женщин-спортсменок. Уильямс заработала в этом году $21,9 млн против $21 млн в 2017 г.

Теннис остается основным выходом для самых высокооплачиваемых спортсменок, отмечает Forbes: из 10 женщин в списке восемь – теннисистки. Они заняли первые семь мест. На втором месте – датская спортсменка Каролина Возняцки с доходом в $13 млн, на третьем – американка Слоан Стивенс с заработком в $11,2 млн. Четвертую строчку занимает испанка Гарбинье Мугуруса ($11 млн). На шестое место Forbes поместил старшую сестру Серены Уильямс – Винус Уильямс, которая заработала $10,2 млн.

Седьмую строчку рейтинга занимает бадминтонистка из Индии Пусарла Венката Синдху ($8,5 млн). На восьмом месте снова теннисистка – румынская спортсменка Симона Халеп ($7,7 млн). Предпоследнюю строчку рейтинга заняла американская автогонщица Даника Патрик ($7,5 млн), а последнюю – немецкая теннисистка Анжелика Кербер ($7 млн).

Forbes оценивал доходы спортсменок за 12 месяцев, заканчивающиеся 1 июня 2018 г. Всего десять женщин, вошедших в список, заработали $105 млн, что на 4% ниже показателя прошлого года и на 28%, чем пять лет назад.

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