Писатель Дэвид Солой получил Букеровскую премию за роман «Плоть»
Британский писатель венгерского происхождения Дэвид Солой стал лауреатом Букеровской премии 2025 г. за роман «Плоть». Председатель жюри Родди Дойл отметил, что члены комитета никогда не сталкивались с подобным произведением, охарактеризовав его как мрачное, но увлекательное чтение, пишет The Guardian.
Роман прослеживает жизненный путь мужчины по имени Иштван – от юности в Венгрии до верхушки общества в Лондоне. Лаконичный текст исследует темы маскулинности, миграции и травмы. Солой получил награду в 50 000 фунтов стерлингов на церемонии в Лондоне, ранее он уже попадал в шорт-лист премии в 2016 г.
Солой обошел в финале книгу фаворита букмекеров Эндрю Миллера и лауреата 2006 г. Киран Десаи. «Плоть» с момента публикации в марте привлекла множество известных поклонников, включая поп-звезду Дуа Липу, которая выбрала роман для своего книжного клуба, и писательницу Зади Смит, которая рассказала в радиопрограмме BBC, что эта книга была «потрясающей». Некоторые писатели наделяют своих персонажей невероятно сложной внутренней жизнью, сказала Смит, но у Солоя хватило уверенности создать главного героя, который мало размышляет о событиях, которые с ним происходят, и который благодаря этому кажется реалистичным.
Солою 51 год, он выпустил пять книг. Среди них дебют 2008 г. «Лондон и Юго-Восток» о менеджере по продажам, который раскладывает товары на полках бакалейного магазина, «Турбулентность» – серия взаимосвязанных историй, в которых все персонажи совершают перелеты, и All That Man Is о мужчинах в различных состояниях стресса.
Солой стал первым британским венгром, получившим эту премию, хотя другой писатель венгерского происхождения, Ласло Краснахоркаи, получил международную Букеровскую премию в 2015 г. В прошлом месяце Краснахоркаи была присуждена Нобелевская премия по литературе.
Букеровская премия присуждается каждый год лучшей книге на английском языке, опубликованной в Великобритании или Ирландии. В 2024 г. Саманта Харви одержала победу с романом «На орбите», действие которого происходит на борту Международной космической станции.