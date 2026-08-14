Концерт Канье Уэста в Казахстане перенесли из-за отключений электроэнергии

14 августа в Казахстане произошел масштабный блэкаут. В 14:37 по местному времени было зафиксировано аварийное отключение трех линий электропередачи напряжением 500 кВ. В результате южная зона электроэнергетической системы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии были переведены на изолированный режим работы.