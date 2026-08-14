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Концерт Канье Уэста в Казахстане перенесли из-за отключений электроэнергии

Ведомости

Концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Казахстане перенесли из-за отключений электроэнергии. Об этом сообщил Tengrinews со ссылкой на организаторов мероприятия.

Выступление было запланировано на 14 августа на Центральном стадионе Алма-Аты. Теперь концерт должен состояться 15 августа. Организаторы объяснили перенос соображениями безопасности на фоне перебоев с электроснабжением.

Уэст должен выступить в Алма-Ате в рамках мирового тура 2026 г. Для города это станет первым крупным концертом исполнителя.

В Центральной Азии восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

Политика / Международные новости

14 августа в Казахстане произошел масштабный блэкаут. В 14:37 по местному времени было зафиксировано аварийное отключение трех линий электропередачи напряжением 500 кВ. В результате южная зона электроэнергетической системы Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии были переведены на изолированный режим работы.

Системный оператор ЕЭС Казахстана компания KEGOC объяснила блэкаут отключением двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС в Киргизии.

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