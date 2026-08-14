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В Центральной Азии восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

Ведомости

Масштабный сбой в подаче электричества, который произошел в странах Центральной Азии, удалось ликвидировать. Об этом сообщили сразу несколько источников в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.

14 августа произошел массовый сбой в подаче электричества в Алма-Ате и Алма-Атинской области Казахстана, в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии, а также в Душанбе в Таджикистане. Он был вызван резким изменением перетока со стороны энергосистемы Центральной Азии.

Отключение началось в Киргизии. Вскоре после этого отключение произошло в Казахстане. В Алма-Ате перестало работать метро, возникли проблемы со связью. После этого отключения затронули Таджикистан и Узбекистан. При этом в Узбекистане опровергли поломку на Нурекской ГЭС.

В 14:40 энергоснабжение было восстановлено. Специалисты отдельных стран продолжают подключать оставшихся потребителей. Точные причины технического сбоя уточняются.

5 августа из-за аварии на Ингурской ГЭС без электричества осталась Абхазия. В тот же день полный блэкаут случился в Грузии. Причиной стала авария на линии электропередачи «Имерети». В Грузии это третье за две недели масштабное отключение электричества.

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