В Центральной Азии восстановили электроснабжение после масштабного сбоя
Масштабный сбой в подаче электричества, который произошел в странах Центральной Азии, удалось ликвидировать. Об этом сообщили сразу несколько источников в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане.
14 августа произошел массовый сбой в подаче электричества в Алма-Ате и Алма-Атинской области Казахстана, в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии, а также в Душанбе в Таджикистане. Он был вызван резким изменением перетока со стороны энергосистемы Центральной Азии.
Отключение началось в Киргизии. Вскоре после этого отключение произошло в Казахстане. В Алма-Ате перестало работать метро, возникли проблемы со связью. После этого отключения затронули Таджикистан и Узбекистан. При этом в Узбекистане опровергли поломку на Нурекской ГЭС.
В 14:40 энергоснабжение было восстановлено. Специалисты отдельных стран продолжают подключать оставшихся потребителей. Точные причины технического сбоя уточняются.