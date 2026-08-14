В Центральной Азии восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

Отключение началось в Киргизии. Вскоре после этого отключение произошло в Казахстане. В Алма-Ате перестало работать метро, возникли проблемы со связью. После этого отключения затронули Таджикистан и Узбекистан. При этом в Узбекистане опровергли поломку на Нурекской ГЭС.