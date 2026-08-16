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Главная / Стиль жизни /

Россиянин выиграл золото на чемпионате мира по синхронному плаванию

Ася Султанова

Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золото в произвольной программе соло на чемпионате мира среди юниоров, сообщает «РИА Новости».

Спортсмен победил с результатом 267,0426. Серебро – у испанца Энеко Санчес-Агилара (264,4163), третье место занял представитель Казахстана Виктор Друзин (257,1201).

15 августа сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в акробатической программе групп. 14 августа российские спортсмены Алина Румянцева и Трофимов выиграли золото в смешанной технической программе дуэтов на юниорском чемпионате мира.

С 11 по 16 августа в Будапеште проходит первенство мира по синхронному плаванию среди юниоров. Сборная России выступает с флагом и гимном.

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