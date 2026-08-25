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Главная / Стиль жизни /

Канье Уэст получил предоплату за концерт в России

Максим Цуланов

Американский рэпер Канье Уэст уже получил предоплату за концерты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила генеральный директор Say Agency Анна Субчева, передает «РИА Новости».

«Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты», – пояснила она.

Состоятся ли выступления Уэста в России, пока неизвестно. Накануне «Газпром Арена», до этого анонсировавшая выступления рэпера, объявила, что концерт не состоится на этой площадке. Организаторы и стадион не заключили договор о проведении событий. Сами организаторы пока не смогли связаться с «Газпром Ареной».

На сайте Канье Уэста остался анонс концертов в Петербурге. «Фонтанка» со ссылкой на источники писала, что продажа билетов на концерт началась до согласования мероприятия с властями города. 

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