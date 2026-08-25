Канье Уэст получил предоплату за концерт в России

Состоятся ли выступления Уэста в России, пока неизвестно. Накануне «Газпром Арена», до этого анонсировавшая выступления рэпера, объявила, что концерт не состоится на этой площадке. Организаторы и стадион не заключили договор о проведении событий. Сами организаторы пока не смогли связаться с «Газпром Ареной».