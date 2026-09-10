Ярмарку современного искусства blazar перенесли на неделю

Изначально событие должно было пройти с 17 по 20 сентября, предпоказ – 16 сентября. В этом году на ярмарке будут 48 независимых художников, 64 независимых дизайнера, 11 авторов секции цифрового искусства, 30 арт-галерей, а также семь галерей коллекционного дизайна.