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Главная / Стиль жизни /

Ярмарку современного искусства blazar перенесли на неделю

Решение принято из-за «технических трудностей»
Максим Цуланов
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Даты ярмарки молодого современного искусства blazar сдвинулись на неделю позже – событие состоится с 24 по 27 сентября, сообщили организаторы. 

Предпоказ для профессионального сообщества состоится 23 сентября. Седьмой выпуск ярмарки пройдет в прежнем месте – в первом корпусе Музея Москвы.

«В процессе подготовки мы столкнулись с техническими трудностями и <...> приняли решение изменить наши планы», – следует из заявления соосновательницы и директора по развитию ярмарки Александры Лекомцевой.

Изначально событие должно было пройти с 17 по 20 сентября, предпоказ – 16 сентября. В этом году на ярмарке будут 48 независимых художников, 64 независимых дизайнера, 11 авторов секции цифрового искусства, 30 арт-галерей, а также семь галерей коллекционного дизайна.

Ярмарка молодого искусства blazar основана в 2020 г. Является «спутником» международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. На выпуске прошлого года продали 2140 работ на общую сумму свыше 85 млн руб., количество посетителей составило более 30 000 человек.

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