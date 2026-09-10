Ярмарку современного искусства blazar перенесли на неделю

Ярмарку современного искусства blazar перенесли на неделюРешение принято из-за «технических трудностей»
Даты ярмарки молодого современного искусства blazar сдвинулись на неделю позже – событие состоится с 24 по 27 сентября, сообщили организаторы.
Предпоказ для профессионального сообщества состоится 23 сентября. Седьмой выпуск ярмарки пройдет в прежнем месте – в первом корпусе Музея Москвы.
«В процессе подготовки мы столкнулись с техническими трудностями и <...> приняли решение изменить наши планы», – следует из заявления соосновательницы и директора по развитию ярмарки Александры Лекомцевой.
Изначально событие должно было пройти с 17 по 20 сентября, предпоказ – 16 сентября. В этом году на ярмарке будут 48 независимых художников, 64 независимых дизайнера, 11 авторов секции цифрового искусства, 30 арт-галерей, а также семь галерей коллекционного дизайна.
Ярмарка молодого искусства blazar основана в 2020 г. Является «спутником» международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. На выпуске прошлого года продали 2140 работ на общую сумму свыше 85 млн руб., количество посетителей составило более 30 000 человек.