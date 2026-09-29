Теннисист Медведев обыграл Рублева в финале турнира ATP в Ханчжоу
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в китайском Ханчжоу. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн, сообщило «РИА Новости».
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, получившего первый номер посева. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Рублев был посеян на турнире под вторым номером.
Для Медведева этот финал стал четвертым в текущем сезоне. Россиянин завоевал третий трофей в 2026 г.
В июле российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема». Она обыграла в финале тура китайскую спортсменку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.