Менеджмент
Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Секреты четырех ритейлеров

Как четыре американских ритейлера попали в список лучших работодателей

Несмотря на то, что розничная торговля славится низкими зарплатами и высокой текучестью кадров

В опубликованный сервисом для поиска работы Glassdoor рейтинг «Лучшие места для работы в 2017 г. – выбор сотрудников» вошли четыре ритейлера: HEB, Costco, Trader Joe’s и QuikTrip. Все они отличаются от конкурентов не только более выгодными финансовыми условиями (это весомый аргумент для отрасли с низкими зарплатами), но еще и высоким уровнем корпоративной культуры. Чем же она так привлекает работников?

За последний год в Школе менеджмента им. Слоуна при Массачусетском технологическом институте побывали как нынешние, так и бывшие руководители этих ритейлеров. Все они говорили о корпоративной культуре высоких ожиданий и о создании условий, которые будут подталкивать сотрудников к поиску инноваций. Такой подход обеспечивает развитие компании, повышает удовлетворенность клиентов, а также доставляет радость сотрудникам и заставляет их работать еще усерднее.

HEB

По мнению Крейга Бояна, президента и операционного директора HEB, атмосфера «постоянной неудовлетворенности» способствует улучшению клиентского обслуживания, повышению мотивации сотрудников и внедрению инноваций. Боян сравнивает корпоративную культуру HEB с любимым учителем – зачастую не самым добрым, однако достаточно требовательным, чтобы ученик мог достичь результатов, о которых раньше приходилось только мечтать.

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