Собственники и сотрудники российских компаний продлили себе новогодние отпуска

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Варвара Гранкова

Артем Бобцов, основатель интернет-агрегатора по ремонту автомобилей Wroom, не смог после новогодних праздников дозвониться некоторым контрагентам – все они оказались в отпусках. «Прошлый год был сложным. Приходилось работать еще больше, чем раньше, чтобы обеспечить прежний уровень выручки. Наверное, все сильно устали», – говорит он. По его наблюдениям, собственники компаний в последние годы стали реже отдыхать: раньше уезжали на курорты раз в три месяца, потом стали уезжать раз в 4–5 месяцев, а теперь отдыхают и вовсе раз в полгода, зато берут длинные отпуска, особенно в новогодние праздники. В этом году многие вернулись на рабочие места после Нового года позже еще и потому, что первая рабочая неделя была короткой и рынок не успел проснуться, рассказывает он.

40% россиян не вернулись с новогодних каникул к началу рабочей недели, подтвердило исследование сервиса путешествий Tutu, который проанализировал продажи авиабилетов. Среди тех, кого вовремя не оказалось на месте, было много руководителей, констатирует партнер «Экопси» Мария Макарушкина. Она говорит, что для компаний в банковской сфере, промышленности, ритейле и IT-секторе 2017 год был не только напряженным, но и успешным. Менеджеры среднего и высшего звена очень устали, но чувствовали себя вправе попросить за свои труды длинный отпуск и уже в декабре договаривались с руководством о продлении новогодних каникул. А Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services, считает, что еще одной причиной для длинных выходных стали школьные каникулы, которые продолжались до 10 января. «Мы заметили, что родители школьников либо продлили отпуск, либо работали из дома», – говорит она. В Tutu подтверждают, что 76% путешественников вернулись домой, когда закончились школьные каникулы.

Для многих компаний длинные новогодние каникулы превращаются в проблему – сотрудники привыкают к спокойной жизни в отпуске и не могут быстро включиться в рабочий ритм, сетует председатель экспертного совета консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова. «После Нового года я занялся поиском офиса, но понял, что выбрал неудачный момент: риэлторы сейчас работают в замедленном темпе – видно, еще не пришли в себя после праздников», – делится наблюдениями Сергей Белан, гендиректор и основатель IT-проекта «Викиум». Примерно треть клиентов беспокоится из-за снижения продуктивности сотрудников после новогодних праздников, подтверждает Макарушкина. По ее словам, на возвращение к прежнему ритму уходит порой больше недели и это плохо для бизнеса.

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