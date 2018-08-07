Поможет ли калужскому «Фольксвагену» аутсорсинг

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Варвара Гранкова

Итальянская забастовка началась в первых числах августа, сразу после выхода предприятия из корпоративного отпуска. Сотрудники отделения логистики сознательно работают медленнее, чем обычно, и педантично соблюдают все инструкции, сообщил организатор забастовки – профсоюз «МПРА-Калуга» в своей группе в соцсетях. Первыми так стали работать 20 водителей погрузчиков и штабелеров, которые снабжают деталями кузовное производство. Потом к ним присоединились 450 логистов сборочного производства. В результате скорость движения техники упала с 10 до до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. По словам рабочих, это уже привело к перебоям в поставках комплектующих на производственные линии.

По словам председателя профсоюза МПРА в Калуге Дмитрия Трудового, причина конфликта в том, что «Фольксваген груп рус» сейчас старается всеми силами обогнать основного конкурента – «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге – по эффективности: петербургский завод «Хендэ» тратит на 10 ч рабочего времени меньше на сборку одного автомобиля, чем калужский «Фольксваген». Сейчас «Фольксваген» в среднем тратит 34 ч на сборку одной машины, говорит Трудовой. А самый быстрый способ повысить производительность труда – это аутсорсинг: сотрудников в штате станет меньше, а выработка (количество собранных автомашин на сотрудника) сразу увеличится.

Как рассказал Трудовой, менеджмент уже передал внешним организациям около 20 рабочих мест, а всего на аутсорсинг планируется со временем вывести до 200 рабочих мест. При переходе в сторонние кадровые компании многим предложат работу по другой специальности, например погрузчики будут работать сварщиками, большинство не хочет менять профессию, многие уволятся, предполагает Трудовой. Профсоюз, по словам Трудового, требует от руководства завода гарантии сохранения рабочих мест и зарплаты сотрудников.