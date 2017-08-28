Несладкая доля: почему разгорелся конфликт на кондитерской фабрике в Восточной Сибири

По словам Марченко, условия труда тоже оставлять желать лучшего: температура в цехах летом достигает 38 градусов, а зимой в цехах холодно Алексей Мальгавко / РИА Новости

Оператор мучных линий кондитерского цеха фабрики «Сладонеж» Олег Марченко и рецептурщица кремового отделения вафельной линии Вера Даниленко недавно создали профсоюз, куда вступили 250 рабочих из 1000 человек производственного персонала фабрики. Рабочие были недовольны тем, что, по словам Марченко, в течение последних трех лет администрация повысила норму выработки с 10 до 18 палет за смену, мотивируя это ростом продаж. Другая причина недовольства – низкие зарплаты. Средняя зарплата рабочих на фабрике составляет около 20 000 руб. , по словам Марченко, тогда как средняя зарплата омичей в мае составила 29 579 руб. Профсоюз «Сладонежа» предложил администрации вступить в переговоры, но та проигнорировала предложение, говорит Марченко. И 17 августа 60 членов профсоюза вышли на пикет с лозунгами «Приведите условия труда в соответствие с нормами ТК!», «Оплатить простои согласно трудовому кодексу!».

Такие конфликты — тренд последнего времени. Согласно мониторингу Центра социально-трудовых прав (ЦСТП), политика руководства, произвольно увеличивающего выработку, меняющего системы оплаты, перебрасывающего работников на более тяжелые участки работы и т.п., в первом полугодии 2017 г. была самой распространенной причиной протестов после невыплаты зарплаты: 56% акций начиналось из-за невыплаты зарплаты, а 26% - из-за изменения политики руководства.

«Ведомости» разбирались в причинах конфликта на «Сладонеже» и шансах работников на победу.

История

Укладчица-упаковщица Ольга Запорощенко, участница пикета, вступила в профсоюз в июне. Она рассказывает, что в последние месяцы оплату дневных смен снизили с 900 руб. до 750 руб., а за дополнительные смены в выходные дни перестали доплачивать по 200 руб., как было раньше. Если раньше за 15 двенадцатичасовых смен в месяц она получала 15 500 руб., то теперь ее заработок снизился до 7 000- 10 000 руб.

По словам Марченко, условия труда тоже оставлять желать лучшего: температура в цехах летом достигает 38 градусов, а зимой в цехах холодно. Работников, простаивающих по вине работодателя, заставляют писать заявления на административный отпуск.

В ответ на запрос «Ведомостей» администрация сообщила, что зарплата на фабрике – среднеотраслевая и что предприятие неоднократно проверяли трудовая инспекция (ГИТ), Роспотребнадзор и другие ведомства, но нарушений не нашли. Как сообщили представители Роструда, в июне 2017 г. сотрудники фабрики обратились в трудинспекцию Омской области по поводу невыдачи им второго экземпляра трудового договора при приеме на работу, а также экземпляров дополнительных соглашений. Гострудинспекция провела проверку и выяснила, что вторые экземляры выдали всем работникам, но в некоторых дополнительных соглашениях отсутствовали росписи сотрудников о получении. Она выдала «Сладонежу» преписание об устранении нарушений.

Основную проверку потенциального сотрудника можно осуществить, не вставая из-за компьютера и без серьезных финансовых затрат нет автора цитаты

Собрать доказательства

Зампред Федерации омских профсоюзов (ФОП) Орест Обухов говорит, что получить доступ к документации, свидетельствующей о нарушении охраны труда и других статей ТК, можно только по постановлению прокуратуры, а его пока нет.

Управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина говорит, что по каждому нарушению профсоюзу надо собирать доказательства: будь то температура, переработки, вынужденный простой или что-то еще. Доказать, что имела место переработка, можно только имея на руках приказ о ее объявлении. Если такого приказа нет, считается, что рабочий по собственному желанию оставался на работе после смены. То же касается простоя (ТК предписывает оплачивать 2/3 ставки оплаты рабочего дня в результате простоя по вине работодателя) — если в месяц не набирается 15 необходимых смен, без приказа о простое это еще ни о чем не говорит.

Марченко говорит, что профсоюз собрал доказательства, в частности, акты о превышении температуры в цеху, и отправил их в Роспотребнадзор. Но не так-то просто доказать незаконность увеличения выработки.

Директор ЦСТП Елена Герасимова говорит, что если нормативы были повышены с 10 до 18 палет за смену, этому должно быть обоснование: например, усовершенствование технологий производства. Работодатель может всегда аппелировать к тому, что ранее на предприятии был неэффективный менеджмент, а теперь он эффективный, поэтому и нормы выработки стали выше, говорит руководитель группы миграционного и трудового права «Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге Александр Коркин. Но если норму выработки увеличили, не согласовав это с профсоюзом, это повод обратиться в суд, замечает Коркин.

Если ситуация спорная, профсоюзу стоит обратиться в суд, говорит Герасимова: ГИТ обязана собрать свидетельские показания, а не только заглядывать в табель сотрудника, где говорится, что он отработал положенное количество часов и ушел домой. Ведь переработки в табелях могут и не проставляться. Все будет зависеть от конкретного инспектора и региональной инспекции в целом, подчеркивает Герасимова.

Как сообщают представители Роструда, сейчас омская трудовая инспекция проверяет фабрику в связи с поступившими в июле и августе 2017 г. жалобами работников не неоплату сверхурочных.

Не с кем говорить

Профсоюз «Сладонежа» хочет добиться заключения коллективного трудового договора и включения в него положений о норме выработки. Однако, говорит Елена Герасимова, вести переговоры о заключении коллективного трудового договора может только тот профсоюз, который выдвинут собранием или конференцией работников. За него должны проголосвать не менее 50% работников. Марченко говорит, что такого собрания не было. Он надеется на поддержку материнской организации – межрегионального профсоюза «Новопроф». Председатель «Новопрофа» Иван Милых пообещал сладонежцам поддержку в борьбе за свои права.

Согласно ст. 36 Трудового кодекса работодатели обязаны вступить в переговоры по подготовке, заключению или изменению коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения письменного предложения. С другой стороны, штраф за отказ вступить в переговоры – чисто символический: 1000-3000 руб.

Руководство «Сладонежа» уверено в своих позициях. Заключения по всем проверкам всегда были неизменны: нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба «Сладонежа». А нормы выработки зависят от сезонности. Если норма выработки снижается (зимой), то заработную плату предприятие никогда не уменьшает, а в случае увеличения нормы в сезон, летом, заработная плата пересматривается ежегодно. Пресс-служба также сообщила «Ведомостям», что администрация не планирует заключать коллективный трудовой договор с рабочими и входить в какое-либо взаимодействие с «Новопрофом».

ФОП, рассказывает Обухов, предложил администрации «Сладонежа» создать альтернативный профсоюз, с которым администрация была бы готова вести переговоры. «Мы не будем конфликтовать с руководством фабрики, обещая рабочим золотые горы, а будем вести конструктивный диалог. Если на конкурирующем предприятии – «Хлебодаре» – наладчику или механику платят 20 000 руб., почему на «Сладонеже» должны платить 40 000 руб.?», – говорит председатель обкома предприятий пищевой промышленности ФОП Владимир Багрянцев. На предложение ФОП администрация фабрики пока не ответила, говорит Обухов.

Заставить себя слушать

Сам факт фиксации нарушений ТК профсоюзом «Сладонежа» является веским и достаточным основанием для начала переговоров менеджмента компании с рабочими, говорит президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко. Он не исключает, что КТР запустит общероссийскую кампанию в поддержку профсоюза «Сладонежа». По его словам, аналогичная акция дала результаты в конфликте в сети ресторанов «Сбарро» и «Елки-палки» – работодателю пришлось расплатиться по всем зарплатным долгам перед сотрудниками.

Марченко рассказывает, что администрация по одному вызывает членов профсоюза к себе и уговаривает выйти из профсоюза. Поэтому на следующий пикет, который пройдет, по планам Марченко, 2 сентября, может выйти уже не так много рабочих, как в первый раз. Иван Милых не хочет раскрывать дальнейший план действий профактивистов «Сладонежа» и «Новопрофа» – чтобы администрация не успела подготовиться.