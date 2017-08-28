Игорь Чайка наладит экспорт в Китай продуктов под своим брендом

Компании, акционером и председателем совета директоров которых является сын генпрокурора России Игорь Чайка, – «Русский экспорт» и FRC – будут поставлять в Китай продукты собственного производства и своей рецептуры под брендом Dakaitaowa («открой матрешку» в переводе с китайского). Это агентству «Москва» сообщил сам Чайка. Ранее сообщалось, что Dakaitaowa – экспортный интернет-магазин, через который «Русский экспорт» и FRC International торгуют с Китаем и что через него в Китай поступают товары разных российских производителей.

Чайка рассказал, что в 2017 г. уже начались поставки в Китай муки и подсолнечного масла под брендом Dakaitaowa. В ближайшее время под этой маркой будут выпущены 20 видов шоколада и шоколадных конфет, около 15 видов фруктово-ореховых батончиков, несколько видов меда, квас и и некоторые другие товары, добавил он.

«Китайцы не любят очень сладкое, и все известные иностранные производители, которые работают на китайском рынке, адаптируют свои продукты под вкусы местных жителей. Также в Китае любят совсем непривычные для европейцев сочетания: например, сладкого с соленым даже в кондитерских изделиях. Ощутимые различия есть и среди различных регионов КНР. Например, на севере Китая, где давно сформировалась приграничная торговля с Россией, китайцы более привычны к российским товарам, а на юге совершенно другие традиции и другие вкусовые предпочтения. В ближайшие планы нашей компании входит выпуск ряда товарных категорий под торговой маркой Dakaitaowa по собственной рецептуре, больше соответствующей их вкусам», – рассказал предприниматель.

Из российских товаров наиболее популярны в Ките конфеты, шоколад, мед и мороженое, добавил он. Он сослался на внутреннюю статистику продаж. Также популярны в КНР российские вафли, различные снэки, шеничная мука, растительное масло, добавил он. По его словам, на спрос влияет и сезонность: мороженое более популярно летом, шоколад - зимой, особенно в канун китайского нового года. «На фруктовые батончики - более сглаженная сезонность спроса. Но для релевантной статистики нам нужно еще, как минимум, год поработать на этом рынке», - добавил Чайка.