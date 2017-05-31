Российские поставщики договорились с Alibaba работать в «павильоне» Игоря Чайки

«Российский павильон», по словам Игоря Чайки (на фото справа), заработает к концу 2017 года Е.Разумный / Ведомости

Компании Игоря Чайки «Русский экспорт» и FRC, ассоциация «Руспродсоюз» и структура группы Alibaba договорились создать на китайской торговой площадке «павильон» для продажи российских товаров на китайском рынке, говорится в совместном сообщении «Руспродсоюза» и «Русского экспорта».

«Между ассоциацией «Руспродсоюз» и Alibaba подписано соглашение об открытии российского национального павильона на платформе», - подтвердил «Ведомостям» Чайка через представителя. Оператором «павильона», по его словам, будет являться компания FRC, входящая в его экспортный проект. Пресс-служба Alibaba Group не ответила на запрос «Ведомостей».

«Российский павильон» будет представлять собой специальный раздел сайта на одном из доменов, принадлежащем группе Alibaba, пояснил Чайка. Речь идет о площадке 1688.com, добавил он: «Сайт ориентирован не на розничных клиентов, а на оптовых самого разного формата – от небольших компаний, покупающих товары для собственных нужд, до крупных дистрибуторов и сетей. Аналогичные павильоны других стран уже работают».

По собственным данным Alibaba, ее площадка 1688.com - лидер среди оптовых торговых онлайн-площадок, она работает на внутренний китайский рынок, ее клиенты - продавцы товаров повседневного спроса, одежды, электроники, сырья, комплектующих и т.д.

«Российский павильон», по словам Чайки, заработает к концу 2017 г., сначала там будут продаваться продовольственные товары российских производителей. «Благодаря павильону они смогут выйти и закрепиться на рынке Китая», - считает он. Позже границы национального павильона будут расширены и для других видов продукции, считает представитель «Руспродсоюза».

Чайка отказался раскрыть, каких затрат потребует реализация проекта и источники финансирования.

Игорь Чайка - сын генпрокурора России Юрия Чайки. . «Сыновья всего добиваются собственным трудом, они ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», - рассказывал генпрокурор ТАСС в начале 2017 г. Помимо экспортного проекта в Китае, «Игорь реализует ряд инфраструктурных проектов в Иране, строит в Подмосковье грибную ферму и производство компоста», говорил Чайка-старший.

«Русский экспорт», по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Игорю Чайке (41%), Артему Семенову и Анне Барышевой (по 24,5%), а также Олегу Дмитриенко (10%). Чайка в середине мая 2017 г. пояснял «Коммерсанту», что Семенов — советник губернатора Московской области Андрея Воробьева на общественных началах. «Мы с ним познакомились, когда я также был советником губернатора, это было около трех лет назад. Мы достаточно молодые ребята, сразу совпали, с тех времен дружим, а теперь еще и стали партнерами», - рассказывал он газете. Анна Барышева, по его словам, — супруга Артема, Олег Дмитриенко — бывший зампред М2М Private Bank, клиентом которого был Чайка.

Для проекта экспорта российских продуктов питания в Китай компания открыла офисы в Москве и Шанхае, склады в Москве, Шанхае и Ханчжоу, говорится в совместном сообщении «Руспродсоюза». Также была создана собственная торговая платформа www.dakaitaowa.com (в переводе - «открой матрешку»). Интернет-магазин Dakaitaowa, по собственным данным, работает самостоятельно и сотрудничает с китайскими Suning, JD и др. В середине мая Чайка оценивал затраты на создание всей инфраструктуры проекта Dakaitaowa в примерно $3,5 млн в интервью «Коммерсанту».

Помимо создания «павильона», «Руспродсоюз» осенью 2017 г. собирается открыть представительство в Шанхае. Офис в Китае будет помогать производителям изучить рынок перед выходом на него, участвовать в отраслевых мероприятиях, помогать в переговорах с дистрибуторами и торговыми сетями и т.д., пояснил заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

В «Руспродсоюз», по собственным данным, входят более 400 поставщиков и производителей продовольственных товаров, среди них - «Объединенные кондитеры», «Дымовское колбасное производство», «Русагро», агрохолдинг «Московский», «Эфко», «Невские сыры» и др.

Пока договоренностей у кого-либо из членов союза по участию в проекте «российского павильона» нет, говорит Леонов. «Сейчас мы проводим ознакомительную работу - рассказываем о возможностях новой площадки, условиях участия. Например, о том, что для продажи на платформе Alibaba, информация на этикетках российских товаров должна быть на китайском, а для обозначения веса и объема должны использоваться единицы международной метрической системы», - пояснил он.

Сейчас, по словам Леонова, примерно 20 компаний- членов «Руспродсоюза» осуществляют торговлю с Китаем через собственные офисы или дистрибьюторов. В Китай традиционно экспортируется продукция из зерновых культур, пищевые и молочные полуфабрикаты, сахар и кондитерские изделия, добавил он: «Российские продукты традиционно пользуются спросом у китайских покупателей как качественные, экологичные и недорогие. Например отечественная мука стоит в китайских магазинах около $0, 67, а другая иностранная мука – около $6,50».