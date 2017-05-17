Игорь Чайка: запуск российского национального павильона на Alibaba ожидается в сентябре

Бизнесмен Игорь Чайка рассказал, что его компания «Русский экспорт» договорилась о создании российского национального павильона на китайской торговой платформе Alibaba. «Павильон будет работать в секторе B2B. Представленные в павильоне товары не будут ограничиваться продовольствием», – рассказал он RNS. Запуск проекта ожидается в начале сентября.

30 сентября Игорь Чайка сообщил на Сочинском экономическом форуме, что его компания «Агро-регион» планирует создать российский национальный павильон на площадке Alibaba. Как передает ТАСС, он сказал, что компания находится «в глубокий стадии проработки» этого соглашения.