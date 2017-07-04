Четверть интернет-магазина Чайки-младшего получат РФПИ с китайским инвестфондом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) получат четверть экспортной торговой платформы Dakaitaowa (в переводе – «открой матрешку») младшего сына генпрокурора Юрия Чайки – Игоря. Об этом сообщило агентство RNS.

Через экспортный интернет-магазин Dakaitaowa действуют компании «Русский экспорт» и FRC International, именно в них фонды и купят по 25%. «Договорились о вхождении фондов в проект», - сказал сам Игорь Чайка. Сумма сделки не называется, однако в середине мая в интервью «Коммерсанту» Чайка-младший оценивал затраты на создание всей инфраструктуры проекта Dakaitaowa в $3,5 млн.

Соглашение с фондами подразумевает совместную работу над развитием проекта и использованием его инфраструктуры для экспорта российских экологически чистых продуктов питания в Китай. «Мы считаем, что поставка в КНР российских продуктов питания – очень своевременный и перспективный проект. Его уникальность не только в том, что он позволяет российским производителям продавать продукцию по всем существующим каналам сбыта в КНР, но и в отсутствии необходимости создания ими собственной инфраструктуры», - цитирует РФПИ слова Игоря Чайки.