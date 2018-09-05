Сколько заработают учителя в этом учебном году
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Этим летом директор московской школы № 1564 Татьяна Смирнова искала к новому учебному году пять новых сотрудников – учителей начальной школы, английского языка, информатики. Особенно нужны были учителя младших классов, потому что в этом году первоклассников больше. Обычно, рассказывает она, школа размещает объявление в городской службе занятости и на своем сайте. Кроме того, Смирнова пользуется банком резюме департамента образования Москвы, где с 2015 г. публикуют резюме студенты педагогических вузов и педагоги. В этом году конкурс на одну вакансию в школе составил 20 кандидатов на место – Смирнова встретилась со 100 соискателями. Всего в школе № 1564 работает 116 учителей.
Потребность в учителях в России растет из-за строительства новых школ и увеличения количества учеников в младших классах, считает Роман Дощинский, начальник отдела гуманитарного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования. По данным Росстата, еще в 2012 г. в России было 13,3 млн учеников и чуть более 1 млн учителей, а в 2018 г. – 15,5 млн школьников и 1,2 млн педагогов.
Как нанять учителя
По данным HeadHunter, в июле – августе 2018 г. российские образовательные учреждения разместили на портале 1967 вакансий со словами «учитель» или «преподаватель» против 1110 таких вакансий в июле – августе 2017 г. А портал объявлений Аvito.ru проанализировал 1250 вакансий учителей, размещенных в разделе поиска работы, и выяснил, что за последний год потребность в учителях выросла на 13%.
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