Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: МВА по искусственному интеллекту

Что дает диплом МВА по искусственному интеллекту

Бизнес-школы начинают новые программы для управленцев
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Компаниям, которые хотят использовать технологии искусственного интеллекта, нужны сотрудники, которые понимают и как работает машинное обучение, и как его можно применить в бизнесе. Однако найти людей, которые разбираются и в том и в другом одновременно, трудно.

Расположенная в Торонто Smith School of Business пытается восполнить кадровый дефицит, запустив первую в Северной Америке программу магистратуры для управленцев в сфере искусственного интеллекта (MMAI). В сентябре этого года обучение по программе начали 40 студентов. Такие темы, как применение искусственного интеллекта в финансах и этические аспекты этой технологии, чередуются с практическими занятиями по обработке естественного языка и глубинному обучению (применение искусственных нейронных сетей для усовершенствованного распознавания образов).

Курсы по искусственному интеллекту за последние пару лет появились в таких бизнес-школах, как Kellogg, INSEAD и MIT Sloan. Но Smith стала первой школой, запустившей целую программу, посвященную глубокому изучению машинного обучения.

Уже несколько лет Smith находится в числе бизнес-школ, быстрее всего интегрирующих технологии в учебные программы. В 2013 г. эта школа первой в Канаде открыла магистратуру менеджмента в сфере анализа данных, рассказывает руководитель этого курса и MMAI Стивен Томас. Спустя пару лет аналогичные программы появились еще в трех школах. Томас ждет, что этому примеру последуют и другие школы.

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